A Gamero no le gustó que le cayeran a Millonarios y sacó en cara que sigue líder

Como el ‘Embajador’ volvió a perder, muchos consideran que, tras dar cátedra en la primera parte de la competencia, está desinflándose. Precisamente a eso apuntaron las palabras de Alberto Gamero después de La Equidad vs. Millonarios, por Fecha 15 de Liga BetPlay 2-2022. El DT dejó claro, con el objetivo de callar las críticas, que su equipo sigue jugando bien y que los resultados no lo preocupan.

En la tarde del 1 de otubre de 2022, Millonarios enfrentó a La Equidad con el objetivo de volver a la senda del triunfo. Debido a que careció de creatividad e intensidad, los ‘Aseguradores’ le propinaron un duro golpe. 1-0, ese el fuel resultado adverso del ‘Embajador’, que sumó su segunda derrota consecutiva y el tercer partido sin ganar.

Luego del partido, Alberto Gamero atendió a los medios en una rueda de prensa y le preguntaron si las dos derrota consecutivas, contra Junior en la final de Copa BetPlay 2022 y contra La Equidad, lo tiene preocupado.

No hay preocupación. Es que a nosotros hoy no nos superaron.

Equidad hizo un buen trabajo y nos ganó en un descuido. Pero el equipo no fue inferior a La Equidad. Aquí empatamos con América y no fuimos inferiores a América.

Yo busco eso como parte del rendimiento del equipo. A veces, cuando no ganas, no quiere decir que el rendimiento fue malo.

Me parece que el equipo no jugó mal, por lo que vi y por lo que hicimos. Nos descuidamos y nos ganaron.

¿Pero voy a preocuparme hoy con 28 puntos faltando seis partidos? Hemos tenido inconvenientes en nómina, hemos cambiado y modificado.

Entonces preocupado no estoy. Porque he visto que dicen que cabalgar el torneo no sirve de nada, y hoy nos están cayendo porque perdimos dos partidos. Sin embargo, todavía estamos de primeros. Si Pasto gana mañana, nos pasa. Pero tiene un partido más.

No estoy preocupado. Hay que seguir trabajando, esto es de trabajar.

Estaría preocupado si no estuviera entre ‘los ocho’ y si tuviera poquitos puntos. La preocupación sería cómo voy a alcanzar esos puntos.

Pero nos faltan tres puntos para clasificar y tenemos que tener tranquilidad.

— Alberto Gamero