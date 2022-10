César Haydar admitió que tuvo sus “enfrentamientos” con Comesaña en el Junior

César Haydar aportó su cuota goleadora en el triunfo, por la mínima diferencia, ante Millonarios en la finalísima de la Copa BetPlay. El zaguero de Sucre empezó a robarse los corazones del hincha, que aún espera mucho de él para conseguir los objetivos estipulados en el cuadro ‘Tiburón’, que son básicamente salir campeones de Copa y Liga, dado el amplio plantel.

Es importante referenciar que a él le tocó debutar en el fútbol profesional a manos de Julio Avelino Comesaña, quien es ahora el timonel del equipo; aunque ya la relación es muy buena, antes habían tenido sus cruces fuertes. O por lo menos así lo reconoció el propio Haydar, de apenas 21 años.

Lea también: Les salió cara la ‘peleíta’: barra del Junior recibió dura sanción por desmanes

A través de una entrevista con ‘El VBAR’ de Caracol Radio, Haydar contó un poco más de lo que fue esa relación tensa con el técnico uruguayo. Cabe aclarar que en el presente, a pesar de que Comesaña no lleva un mes dirigiendo al club, la relación parece ser muy buena y más ahora, que el zaguero pasa por buen momento deportivo.

“Ahora sabemos que antes de ir a Brasil, no éramos los mejores amigos. A él le gustan los jugadores con experiencia, que tengan la capacidad de jugar este tipo de partidos.

No estaba tan maduro, entonces tuve enfrentamientos con el profesor pero por mi personalidad. No soy una persona que esté callada; soy muy activo y con una personalidad muy fuerte, entonces es por eso que no me sé controlar. Esto quedó atrás, pero no fue la gran cosa.

Fueron cosas mías e infantiles, pero en realidad con el tiempo fui comprendiendo”.

— César Haydar, jugador del Junior.