Bacca estuvo a ‘medio paso’ de fichar por el Real Madrid: ¿qué ocurrió?

Carlos Bacca ahora busca un título con Junior, que le permita ‘colgar los guayos’ con toda la tranquilidad en el equipo de sus amores. Sería un atentado a la realidad decir que no triunfó en Europa, puesto que ganó una cantidad importante de trofeos en el Viejo Continente, sobre todo en el Sevilla, donde se consagró campeón en tres oportunidades de la UEFA Europa League.

Ahora bien, el nacido en Puerto Colombia tuvo una oportunidad gigantesca de ascender en su carrera profesional, pero las circunstancias impidieron que fuera así. Todo indica que fue por su voluntad, dado que su ilusión radicaba en irse a otro club importante en el radar histórico de la élite.

Bacca admitió que estuvo a ‘medio paso’ de jugar en el Real Madrid, puesto que el técnico Carlo Ancelotti no ocultó el interés hacia él. En un diálogo con Win Sports, reveló el principal motivo por el que no se dieron las cosas, exactamente en verano de 2015.

“Tenía tres opciones en ese mercado: AC Milan, el Liverpool y Ancelotti me quería para el Real Madrid, pero al Milan no le puedes decir que no.

Vestir la camiseta del Milan fue un sueño. Van a decir que fui al segundo equipo con más Champions. En mis inicios andaba con la camiseta por la calle siempre: haber marcado 34 goles y un título.

Solo Zlatan hizo más goles qeu yo en la década anterior”.

— Carlos Bacca, jugador de Junior