“Le pasa cada 3 días”, Vélez y su ‘preocupación’ por posible lesión de James

Este viernes, James Rodríguez volvió a estar bajo los focos de atención y no por su cuestionada presentación con la Selección Colombia en los partidos amistosos ante Guatemala y México. Según informaron desde España, el técnico Míchel González habría comunicado que el centrocampista colombiano sería baja este fin de semana con el Olympiacos.

La razón sería un golpe sufrido en el juego ante ‘El Tri’ el pasado miércoles en Santa Clara, en el que el ‘10 fue titular y jugó todo el primer tiempo. Según indicó el diario Marca, el golpe habría sido cerca del gemelo, algo que produjo una inflamación y será tratado por el departamento médico del cuadro de El Pireo.

Vea acá: A Nacional lo ‘blanquearon’ del microciclo de ‘La Tricolor’ por una razón de peso

Este hecho generó muchas reacciones y más si se tiene en cuenta las recurrentes lesiones del volante nacido en Cúcuta. Uno de los personajes que habló sobre el tema fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien aprovechó su espacio radial ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Plante Fútbol’ de Antena 2 para dar un dato preocupante sobre el caso de James.

Lo primero que señaló el analista fue que quedaría sorprendido y hasta desilusionado si la exclusión de James en el entretiempo del juego frente a los mexicanos fue por el tema físico y no por una verdadera “reingeniería” para cambiar la pálida presentación en la primera mitad.

Esto es endémico, lo lamento, pero es una realidad. Lo que me preocupa es, ya hilando delgado, es si lo sacó (Lorenzo a James) en el entretiempo porque estaba golpeado o porque había visto que tácticamente era inoperante.

No me vayan a decir ahora que esa reingeniería del segundo tiempo no fue producto de lo futbolístico y de lo táctico, sino de lo clínico. Estaba perfectamente convencido que don Lorenzo lo había sacado porque había visto que ‘no, así no, tengo que meter otra cosa. Tengo que hacer lo que hice contra Guatemala en el segundo tiempo, además lógico, inteligente y con sentido’.

— Carlos Antonio Vélez