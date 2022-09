En un noble acto, entrenador de Luis Quiñonez pidió que “no juzguen a su rival”

Un día triste para el boxeo colombiano. El fallecimiento de Luis Quiñonez, boxeador colombiano de 25 años, dejó una profunda tristeza en las redes sociales. Tras luchar por su vida durante varios días, perdió la última batalla y murió este viernes en la madrugada.

Justo su propio hermano, Leonardo Quiñonez, reveló la noticia a través de su cuenta personal. “Te nos adelantaste, mi hermano del alma. Ahora estás en el regazo de tu padre celestial”, fueron las palabras de su familiar.

Lea también: “Voy a ser campeón del mundo”, el objetivo de Luis Quiñonez antes de fallecer

En horas de la mañana, se pronunció Miguel Ángel Guzmán, profesional del boxeo más conocido como el ‘Ñato’, quien expresó su profunda tristeza por la muerte de su dirigido. Sin embargo, dejó claro que este es un deporte de contacto y que ocurrió un hecho indeseable para todos, incluso por su oponente en la pelea del sábado, José Muñoz.

“Quiero que entiendan que esto es un deporte de contacto. Nadie quiere que sucedan esto. Me preguntan también por el muchacho que peleó con él, le deseo fortaleza y no tienen que acusarlo de nada, porque pudo haber sido él.

Para el ‘Ñato’, Luis Quiñonez fue catalogado como su mano derecha. Incluso, él fue el único boxeador que tenía las llaves de su sitio de entrenamiento. Entre lágrimas, confesó que le dejó mucho dolor la partida de su pupilo.

Triste, dolido. Pidiéndole a Dios que a la familia y a mí me den fortaleza, porque he pasado unos días muy feos. Esta mañana, que mi hijo me dijo que falleció a las 11, yo no quería ver el celular en toda la noche.

Mi único boxeador que tenía llaves del gimnasio era él. Cuando yo viajaba, él se encargaba de todo.

— Miguel Ángel Guzmán, entrenador de Luis Quiñonez