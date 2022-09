“Lo escupo en la cara”, pelea entre periodistas de ESPN dejó a uno despedido

Alejandro Fantino, conductor de deportes, fue despedido de la cadena ESPN por su pelea con sus excompañeros Sebastián Vignolo y Mariano Closs, de los que dijo no compartiría un posible cubrimiento en el Mundial de Qatar 2022 y que escupiría en la cara a quién se lo propusiera.

El despido del experimentado conductor se dio luego de unas polémicas declaraciones en contra de sus compañeros que sorprendieron a todos.

Fantino no quiere ni en pintura a Vignolo ni a Closs

En medio del programa Multiverso Fantino en Neura Radio (FM 89.7), llegó la contundente declaración que le terminó costando su puesto.

¿Qué pasa si te dan pase libre para ir al Mundial de Qatar con Closs y ‘El Pollo’?, le preguntaron en el programa y allí llegó su sorpresiva respuesta.

“Lo escupo en la cara al que me lo proponga. Al que me lo propone le escupo la cara y hasta terminamos a las piñas (golpes). Lo escupo por el odio que me provocaría”.

“¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas’”, agregó

Sobre sus ahora excompañeros manifestó: “Mariano Closs en una noche de discusión futbolera me dijo, ‘esto es fulbo’, y no voy a soportar que venga un colega y me lo diga”.

“Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa ‘esto es Esparta’, lo pateó en el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie. ‘¿Esto es fútbol?’ Esto también es fútbol. Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en mi espalda. Me decís ‘¿esto es fútbol?’ Neura también es fútbol”, agregó.

Por estas y otras declaraciones, medios argentinos registraron la salida de Alejandro Fantino de ESPN e incluso ya dieron de baja los archivos de sus programas en la plataforma Star Plus.