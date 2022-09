México destruyó sin piedad a Colombia en el primer tiempo y todos estallaron

Las críticas al nivel de la selección Colombia en el primer tiempo del partido contra México abundaron y mostraron una enorme decepción.

Vea también: ¿Venezuela eres tú? Lluvia de críticas al uniforme de Colombia vs. México

México paseó a Colombia en le primer tiempo:

Desde que se conoció la alineación titular de Colombia hubo polémica, pues Néstor Lorenzo borró a todos los jóvenes y apostó por todos los jugadores con experiencia, tan criticados por la hinchada desde el fracaso en las Eliminatorias. En cuestión de minutos, ‘La Tricolor’ le dio la razón a quienes la criticaron, porque México anotó el 0-1 ene l minuto cinco. Tras un insólito penal de Luis Díaz, Alexis Vega venció a David Ospina desde los doce pasos.

El gol de los mexicanos no provocó nada en los colombianos, que continuaron corriendo detrás de la pelota con una displicencia aterradora. Como se veía venir, en el minuto 29, México anotó el 0-2. Tras un buen pase filtrado, Gerardo Arteaga aprovechó la siesta de los defensas de Colombia y celebró el segundo gol de la noche.

Prensa e hinchas estallaron contra Néstor Lorenzo y los jugadores:

En los minutos restantes del primer tiempo, la selección Colombia dio pena y apenas no hiló ningún ataque. Por el contrario, tuvo que aguantar para no irse goleada. Una vez terminó la parte inicial, las críticas de periodistas deportivos e hinchas inundaron las redes sociales. ¡Renovación y no más de lo mismo! Eso fue lo que exigieron la mayoría de los comentarios.

Ahora sí a ponerse serio Lorenzo. — Daniel Angulo Rugeles (@DanielAnguloR) September 28, 2022

Se va a morir con la suya…. O con los suyos — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) September 28, 2022

Ni con Reinaldo Rueda tuvimos un primer tiempo tan malo... — Roman Gómez (@RomanGomez) September 28, 2022

Lorenzo después de estar ocho años con "ellos", necesitaba verlos. Bueno, ya los vio. Proceda, hombre. Y si le da miedo, compre un perro. — Marino Millán (@marinomillan) September 28, 2022

>>Más novedades de la selección Colombia en ComuTricolor<<