“Los embalsamados no van más”, Vélez pidió la salida de James y Falcao

Carlos Antonio Vélez fue contundente con James Rodríguez y Radamel Falcao García luego del partido de Colombia ante México y dejó claro que es el momento de que se hagan a un costado.

En el programa Planeta Fútbol en Win Sports, el analista apuntó contra los dos referentes, se mostró agradecido con Falcao, pero manifestó que es el momento de darle la oportunidad a la nueva sangre en la ‘Tricolor’.

Vea acá: La Selección Colombia rompió un registro histórico con su remontada ante México

🪐⚽ "Para qué lo voy a repetir ... los trotones, las antigüedades no van más. ¿Cómo puede ser un equipo rápido con James y Falcao? No expongas más a Radamel" @velezfutbol#PlanetaFutbol pic.twitter.com/Uahl5Sjb9c — Win Sports TV (@WinSportsTV) September 28, 2022

Tiempo de la renovación

“Los trotones, los embalsamados, las antigüedades no van más. El veterano que esté bien que juegue. Nosotros con los que estamos trayendo, por favor”.

¿Estrategia del técnico?

“A no ser que el técnico haya sido tan divo y hábil que lo haya hecho a propósito para que ellos se saquen solos y no tener ningún compromiso con ellos después. Eso sería una gran sorpresa”.

James y Falcao

“¿Cómo puede ser un equipo rápido con James y Falcao? Imposible. ¿Cómo se puede salir a presionar y a ahogar con esos dos jugadores? Ya pasaron”.

No expongan más a Falcao

“A mí me da mucha pena, sobre todo con Falcao que es un excelente profesional, pero no lo expongan más. No le hagan más daño, pero claro que va a hacer un gol por ahí algún día, lo voy a cantar, pero ya no lo expongan más”.

Ya se le dio la mano a James

“Y el otro muchacho (James), pues sí, le han querido ayudar. Han tenido buenas obras de caridad, pero ya se cumplió con eso. El equipo juega a una velocidad con ellos y a otra con los pelados”.

Vea también: “Gran partido”, James sacó pecho por la actuación ante México, pero la gente le tiró

Remontada para el recuerdo de Colombia

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo caía por 0-2 al final del primer tiempo con los jugadores de la anterior eliminatoria en la cancha, pero el DT se animó a renovar su ataque y la nueva sangre logró la remontada para terminar arriba por 3-2.

Los mexicanos se fueron arriba gracias a los goles de Alexis Vega (6′ (p)) y Gerardo Arteaga (29′) con lo que se fueron al descanso. Tras los cambios, Colombia dio la vuelta con anotaciones de Luis Sinisterra (49′ y 52′) y Wilmar Barrios (68′).