La bolita, la bolita, ¿a dónde va la bolita?: imitador de Federer la pasó muy mal

Un joven tenista pasó un desafortunado episodio cuando quiso emular una jugada de Roger Federer de juego de su retiro y la bola le terminó golpeando en su entrepierna, algo que se publicó en redes sociales y se hizo viral.

Todos quieren repetir los movimientos de sus ídolos y lo hecho por el tenista suizo a lo largo de su carrera inspiró a muchos, al punto que algunos intentan imitar sus movimientos, incluso los más inéditos.

Tenista recibe pelotazo en la entrepierna al imitar movimiento de Federer

Una de las jugadas que más trascendió del retiro del considerado mejor tenista de todos los tiempos fue una bola que pasó entre el tubo que sostiene la red y la malla para pasar al otro lado. Un movimiento que no fue válido pero que impresionó por el espacio por el que pasó.

Un joven aficionado quiso repetir esto, pero para su mala fortuna, la pelota pegó contra el tubo y rebotó contra su entrepierna para quedar tendido en el suelo del dolor.

La escena se ha viralizado en las redes sociales y ha dejado todo tipo de comentarios en burlas para el osado imitador. Algo que dejaron claro muchos es que Federer solo hay uno.

Federer se fue feliz

El suizo Roger Federer aseguró, después de jugar su último partido como profesional, que está feliz, no triste.

“Hemos conseguido pasar esto de alguna manera”, dijo Federer a pie de pista, acompañado por Jim Courier.

“Ha sido una día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros... Estoy muy contento de haber jugado el partido”, añadió el helvético, que no paró de llorar en toda la ceremonia de despedida.

“Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba”.