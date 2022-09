‘Juanfer’ Quintero metió gol olímpico con River Plate y eso que estaba ‘tuerto’

Juan Fernando Quintero (TyC Sports., Patronato vs. River Plate. Captura de pantalla, 28 de septiembre de 2022.)

Aunque ha sido muy criticado, ya que no estuvo entre los mejores jugadores del ‘Millonario’ en los más recientes partidos, ‘Juanfer’ continúa recibiendo confianza de Marcelo Gallardo. Para responderle a su DT, el colombiano destacó y le dio vida a su equipo en un encuentro en el que no la pasaba bien. Resulta que hubo un gol olímpico de Juan Fernando Quintero en Patronato vs. River Plate, por Copa Argentina 2022. La anotación, que tuvo cierta complicidad del arquero rival, demostró que la pegada de Quintero sigue intacta.

Llegando al minuto 53, cuando River Plate perdía 2-1, Juan Fernando Quintero pateó un tiro de esquina. El lanzamiento del colombiano fue bastante cerrado y confundió a Facundo Altamirano, arquero de Patronato. Altamirano no reaccionó y se ‘hizo un ocho’ ante un tiro que parecía fácil. La jugada, para alegría del colombiano, terminó en gol olímpico y empate del ‘Millonario’.

7’ ST | GOL DE #River ⚪️🔴⚪️



Golazo de JuanFer Quintero para poner el 2-2 pic.twitter.com/ykznSogHcd — Popular (@populardiario) September 28, 2022

