¿Se le acaba la dicha a Sarmiento? Nacional tendría nuevo técnico este viernes

Atlético Nacional consiguió una nueva victoria este lunes frente a Patriotas de Boyacá y cosechó así su tercer triunfo al hilo de la mano de su entrenador interino, Pedro Sarmiento. Más allá de los buenos resultados del estratega antioqueño, en el ‘Verdolaga’ tienen claro que no será el DT en propiedad y por eso siguen en la búsqueda de un nuevo timonel.

Son muchos los nombres y rumores que han surgido respecto a este tema. Hace varias semanas tomó mucha fuerza la posible vinculación del español Miguel Ángel Ramírez, pero algunas fuentes, como Carlos Antonio Vélez, señalaron que por costos, el ibérico quedó descartado.

A su vez, este martes, el periodista de Win Sports Felipe Sierra, informó en el programa ‘Primer Toque’, que el ‘Verde de la Montaña’ estaría muy cerca de cerrar la vinculación de un nuevo entrenador. Incluso, el comunicador manifestó que en la institución antioqueña esperan cerrar esta incorporación, a más tardar, este viernes.

En este momento Nacional sigue en su búsqueda de un entrenador, quiere concretarlo esta semana, a más tardar el viernes. Ya hay unos diálogos encaminados con entrenadores que gustan y no tengo nombres... de aquí al viernes esperan cerrar la contratación del nuevo técnico de Nacional.

No creo que sea nacional. Una de las opciones es ‘Sachi’, lo habíamos adelantado. Creo que, más allá de le gustaría, sí, no ha habido más diálogos, es decir, puede ser un Plan C.

— Felipe Sierra