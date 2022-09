A capela: así les tocó cantar el himno a hinchas de Nacional porque no hubo audio

Por la jornada 14 de la Liga BetPlay 2022-II, Atlético Nacional recibe este lunes a Patriotas de Boyacá en el Estadio Atanasio Girardot. Los dirigidos por el entrenador interino Pedro Sarmiento buscan conseguir su tercera victoria al hilo ante el cuadro boyacense.

En un día poco común para asistir el estadio y más para un equipo como Nacional, la asistencia de público ha sido aceptable, pero parece que en el escenario deportivo se les olvidó o hubo un daño en el sonido y por eso no hubo himnos en los actos protocolarios.

Por eso, a los seguidores del ‘Verde de la Montaña’ les tocó cantar a capela el himno de Antioquia mientras los jugadores se alistaban para el pitazo inicial de este juego. El periodista Juan Camilo Serrano publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se escucha a los ‘verdolagas’ entonando el: “Oh, libertad que perfumas...”.

No hubo himnos, entonces la gente cantó a capela el himno de Antioquia. pic.twitter.com/538xJZzdPC — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) September 27, 2022

De acuerdo a la citada fuente, el himno antioqueño no sonó porque este lunes no está funcionando el audio e incluso, manifestó que no hay sillas de prensa. Lo anterior se suma a las reiteradas críticas que recibe el escenario, especialmente en las jornadas de lluvia, en las que algunas tribunas suelen inundarse.

Según ha informado la actual administración municipal de Medellín, la remodelación del escenario será una realidad y las obras iniciarán el primer trimestre del próximo año. Desde hace mucho tiempo se ha rumorado que Nacional podría tener su propio estadio, pero esto nunca ha tenido afirmaciones de su dirigencia.