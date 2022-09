Macnelly Torres “cambiaría todo el equipo” de Colombia para el duelo con México

La Selección Colombia afrontará su segundo juego bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo este martes ante México. Luego de derrotar a Guatemala el sábado anterior por un marcador de 4-1, ‘La Tricolor’ cerrará su corta gira por Estados Unidos en esta fecha FIFA ante los aztecas.

Mientras algunos viejos conocidos como David Ospina, James Rodríguez, Wilmar Barrios y Radamel Falcao estuvieron en cancha, caras nuevas como Yaser Asprilla, Jorge Carrascal y Andrés Llinás dejaron gratas sensaciones en los aficionados. Incluso, en buena parte de la prensa hubo comentarios positivos sobre el debut del entrenador argentino.

Con amplio pasado en el seleccionado colombiano, Macnelly Torres, exjugador y ahora panelista del programa radial ‘El VBar’ de Caracol Radio, dio este lunes su opinión sobre la presentación de ‘La Tricolor’ y explicó qué variaciones haría para el juego ante ‘El Tri’.

El ‘Mago’ señaló que cambiaría “todo el equipo” que fue titular frente a Guatemala porque la mayoría de los que fueron inicialistas son futbolistas ya conocidos y esta sería una gran oportunidad de ver a algunos de los más nuevos para que se midan ante un rival de mayor peso.

Yo los cambiaría a todos porque para mí, no para mí no, yo creo que aquí todos estamos seguros de que México es un rival mucho más fuerte que Guatemala y a mí me gustaría ver estos muchachos que entraron en el segundo tiempo, cuando ya el partido estaba definido, todo este cuento (...)

Yo por ahí dejaría, no sé, a Lerma, a Luis Díaz, al muchacho Jhon Lucumí y pare de contar. De ahí, yo cambiaría todo, colocaría a todos los muchachos: Yaser Asprilla, Estupiñán, a todos los colocaría en un partido tan bravo como lo es ante los mexicanos a ver si sí están para lo que es Eliminatorias.

