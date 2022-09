Vélez ‘no le perdona media’ a James y le mandó un ‘sablazo’ a Wilmar Barrios

La convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia, luego de su discreto paso por el Al-Rayyan de Catar y su falta de continuidad en ese fútbol, generó todo tipo de reacciones en el entorno del representativo colombiano. Es claro, la mayoría de estas fueron críticas y Carlos Antonio Vélez fue uno de los más duros.

El periodista manifestó en diversas ocasiones estar en desacuerdo con este llamado y además, resaltó que esta decisión iba en contra del plan de renovación en ‘La Tricolor’. Luego del partido amistoso frente a Guatemala disputada este sábado, Vélez dio su opinión sobre el centrocampista y no se guardó nada, como es habitual.

En el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports, el analista dio a entender que por lo mostrado ante los guatemaltecos, James “no se ha ganado el puesto” e incluso, expresó que el gol que anotó fue luego de una mano, por lo que debió ser invalidado.

¿La bajó con la mano? El gol es ilegal, otra cosa es que no hay VAR. Pero no, a mí eso no me mueve la aguja porque es que hay jugadores mejores que James, en la Selección sí. En la Selección y ya lo vimos al final, uno con Asprilla por ejemplo, con ese pelado que juega a otra velocidad y que tiene otro concepto del fútbol actual.

Yo creo que James ya fue... y eso que no han llamado a Arias todavía, que es el que se cuelga la mochila del Fluminense atrás. Nosotros tenemos dos, tres jugadores para potenciar ahí, perfectamente, es cuestión de no tener miedo.

— Carlos Antonio Vélez