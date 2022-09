Jorge Bermúdez estalló contra Carlos Antonio y dijo lo que muchos piensan de él

La Selección Colombia derrotó este sábado al seleccionado de Guatemala por 4-1 en Estados Unidos, en un juego que representó el debut oficial de Néstor Lorenzo como entrenador del representativo nacional. El positivo resultado significó una nueva ilusión para algunos y un hecho normal para otros, debido al nivel del rival.

Uno de los que dio su opinión a través de las redes sociales y el canal Win Sports fue Carlos Antonio Vélez, quien no perdió la oportunidad para hablar sobre James Rodríguez y algunos referentes del seleccionado como Wilmar Barrios. El analista señaló que la mejoría del equipo se vio cuando ingresaron algunos de los más jóvenes y que eso ya es una señal de que algunos debería ser apartados de a poco de ‘La Tricolor’.

Por supuesto, las redes sociales hicieron eco a las palabras de Vélez e incluso, un colega suyo se atrevió a hablar sobre su crítica posición, la cual es demostrada día tras día en el espacio ‘Palabras Mayores’ del programa radial ‘Planeta Fútbol’. El periodista Jorge Bermúdez, en su canal de Youtube denominado ‘El Parche del Fútbol’ hizo la transmisión del partido y al final le dejó un recado a Carlos Antonio.

Para que cuando estos cometan defecadas en este equipo con Lorenzo, que el tipo tenga los pantalones bien puestos para sacarlos del equipo nacional, si no le sirven y si no le aportan. Pero de entrada no puede porque un tipo de la pasa diciendo todos los días a las 6 de la mañana, el ‘Dios del fútbol’ Vélez, que hay que echar a todo el mundo.

Que primero le echen a él porque él es el que patrocina a los dirigentes de la Federación Colombiana, él es el jefe de prensa de los dirigentes de la Federación Colombiana. Al que tendrían que echar primero de la Selección es a él.

— Jorge Bermúdez