¿Y cómo no llorar? Así fue la melancólica despedida de Roger Federer

Y un día, Roger Federer pasó a ser la leyenda viva del tenis. Tras su caída 2-1 en dobles, en representación de Europa junto con Rafael Nadal y midiéndose ante Jack Sock y Frances Tiafoe, el suizo confirmó su adiós al tenis luego de casi 25 años en la órbita profesional.

Luego de que se terminara el partido, aunque no fue victoria para Federer, él rompió en llanto tras ver a toda la multitud que lo acompañaba con aplausos y ovaciones a más no poder. Federer no paraba de llorar y sus colegas, como el mismo ‘Rafa’ y Novak Djokovic, se despachaban en elogios hacia él dentro del recinto.

Lea también: ¡Gracias por tanto! Roger Federer jugó su último partido en el tenis profesional

Las palabras de despedida

A sus 41 años y tras decir adiós, dejó sus últimas declaraciones como tenista profesional agradeciéndole al público, a sus amigos y también a su familia. Algo inolvidable, seguramente, vivió ‘Su Majestad’ en el 02 Arena de Londres.

“Estoy contento, no triste. Me ha encantado estar aquí con amigos y la familia. Tenía miedo de lesionarme pero ha sido maravilloso jugar con ‘Rafa’. Estoy encantado por estar con los mejores del mundo, con gente que compartí muchos años. Es increíble y deseaba tener estas sensaciones. Gracias. Ha sido un viaje perfecto y lo volvería a hacer. Muchas gracias a todo el mundo, a los que me animaron estos años y los que están aquí hoy. Es mucha la gente a la que debo dar las gracias. Ha sido una noche fantástica”. — Roger Federer

Nadie quiso que llegara el final de su carrera. El suizo colgó la raqueta y, seguramente, deja una huella indeleble en la historia del deporte blanco. Difícil que haya alguno como ‘Su Majestad’.

Con las 20.000 personas diciéndole que “no se fuera y que no se retire nunca”, además del emotivo llanto de Nadal, Federer bajó el telón de su carrera y le puso un broche de oro, a pesar de la derrota. Un verdadero ejemplo a seguir por todas las generaciones, indudablemente.