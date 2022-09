¿Qué se le perdió a Guti? Al exjugador se le vio muy ‘juguetón’ con su nariz

Aunque con menos brillo que otros, José María Gutiérrez o como se le conoce mundialmente ‘Guti’, hizo parte de una gran generación de jugadores que vistieron la camiseta del Real Madrid. El centrocampista español puede decir que compartió vestuario con futbolistas de la talla de Ronaldo, Zinedine Zidane, Figo, David Beckham, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Ahora, luego de haberse retirado hace varios años del balompié profesional, Guti es uno de los panelistas del famoso programa ‘El Chiringuito de Jugones’, espacio televisivo español en el que debaten sobre el fútbol mundial. Guti estuvo hace un tiempo, estuvo fuera otro y este año volvió a ser uno de los integrantes de este programa.

Sin embargo, en los últimos días, el exvolante volvió a estar bajo los focos y no por algún comentario crítico o alguna frase relevante. Al parecer, Guti creía que no estaban en vivo o que la cámara no lo estaba tomando y aprovechó para meterse el dedo meñique en una de sus fosas nasales.

Hasta ahí todo parece normal porque podría estar rascándose la nariz, pero lo peor llegó después, cuando se llevó el mismo dedo a su boca. La poco agradable imagen se hizo viral y en redes sociales los seguidores del fútbol no dejaron pasar este incómodo momento.

Los aficionados recordaron al técnico alemán Joachim Low

De inmediato, los usuarios de las redes recordaron al técnico alemán Joachin Low, quien se hizo célebre también por este tipo de acciones. El extécnico de la Selección de Alemania, protagonizó varios gestos en los que se llevaba una de sus manos a sus partes íntimas y luego se la pasada por su nariz para oler. O también, en algún momento se le vio haciendo lo mismo que Guti.