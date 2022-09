Carlos Antonio afirmó que Gamero no tiene el lugar que merece en el FPC por racismo

Este miércoles, Millonarios volvió a dar una muestra de autoridad al derrotar como visitante por 1-0 al Junior de Barranquilla. Aun con importantes ausencias como la del guardameta Álvaro Montero y los defensores Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas, los dirigidos por Alberto Gamero consiguieron otros tres puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla.

La buena presentación fue destacada, incluso, por un buen grupo de aficionados del ‘Tiburón’, quienes terminaron aplaudiendo a Gamero y sus jugadores cuando se retiraban del terreno de juego para ir a al camerino. Desde los medios también se han generado muchos comentarios positivos hacia el ‘Embajador’ y uno de sus principales autores es Carlos Antonio Vélez.

En la mañana de este jueves, en el espacio ‘Palabras Mayores’ del programa radial Planeta Fútbol de Antena 2, el comentarista dio su opinión sobre el presente que vive el cuadro albiazul y explicó algunas de las características de su juego.

A mí no me extraña, hay gente que apenas está descubriendo a Millonarios, anoche lo aplaudieron en Barranquilla y merece ser aplaudido en todos los estadios de Colombia, sobre todo por aquellos que entienden el juego. Este Millonarios es un equipo de pantalón largo, de verdad, hacía rato yo no veía un equipo en Colombia jugando al fútbol de tal manera que uno disfrute sin ser hincha. Yo no soy hincha y disfruto verlos jugar, me gusta comentarles partidos porque encuentro riqueza conceptual, encuentro elementos para poder hablar del juego.

— Carlos Antonio Vélez