‘Bolillo’ le sacó en cara a ‘Liche’ Durán que no jugó fútbol y ella no se dejó

Como las particularidades del fútbol colombiano y la selección Colombia son muchas, es normal que os integrantes de la prensa tengan desacuerdos con directivos, entrenadores y jugadores de los diferentes equipos del país. En esta ocasión, hubo un tenso cruce de ‘Liche’ Durán con Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez mientras hablaban sobre el fracaso de ‘la Tricolor’ en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. El momento quedó registrado en video y seguramente dará de qué hablar.

En la noche del 21 de septiembre de 2022, ‘Bolillo’ Gómez fue invitado al programa ‘F360′ del canal ESPN Colombia. En medio de la transmisión, el experimentado entrenador salió en defensa de los jugadores de la selección Colombia, quienes fueron muy criticados por el fracaso en el camino a Qatar 2022. Según sus palabras, ‘la Tricolor’ no clasificó por culpa de los jugadores, sino porque atravesó una mala racha de lo que no pudo salir.

Le hago una pregunta a todos. Ahí hay dos futbolistas y, si no están de acuerdo conmigo, después los agarro.

Analicen lo que quieran, que se jugó bien, que se jugó mal, que no es el estilo y los jugadores. Pero, ¿ustedes creen que en el partido contra Pérú, y así fueron muchos, Borja no quiso meter ese balón que tuvo en la raya? ¿O qué James lo tuvo ahí y no lo quiso meter? O en los diferentes partidos que tuvo Colombia, en los que siempre estuvo por encima de los rivales, que no necesitaban mucho para ir al Mundial, ¿no lo quisieron meter o no pusieron lo que había que poner?

¡No! Yo digo que Colombia se quedó, no por el técnico ni los jugadores, sino por malos momentos. O en la vida, habría que buscar qué está fallando.

— 'Bolillo' Gómez