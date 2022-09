Cuadrado fue claro y sus palabras dejaron mal parados a Néstor Lorenzo y James

Como muchos esperan que Néstor Lorenzo empiece un recambio generacional en ‘la Tricolor’, que incluyera a varios jugadores experimentados y referentes del equipo causó polémica. De hecho, algunos consideran que a varios de los referentes, entre los que está James Rodríguez, les regalaron su puesto en la convocatoria. Precisamente por eso llamó la atención que Juan Guillermo Cuadrado dijo que a los referentes de la selección Colombia no se les debe regalar nada

En la tarde del 20 de septiembre de 2022, Cuadrado atendió a algunos medios colombianos presentes en Estados Unidos. En la corta charla, habló sobre la importancia de contar con referentes y jugadores de experiencia en cada convocatoria de ‘la Tricolor’ y Caracol Radio compartió sus declaraciones. Aunque dejó claro que es bueno contar con este tipo de jugadores, también señaló que a ellos no se les puede ganar nada y, al igual que otros, deben ganarse el puesto.

Siempre hace falta la dosis de experiencia que se puede aportar al grupo, no solo en lo futbolístico sino en lo interno, lo que es jugar la Copa, eliminatorias y Mundial, eso es muy importante en cada selección. A los jugadores referentes no se les debe regalar nada, tienen que trabajar, ganarse un puesto para estar en selección porque hay jugadores jóvenes que vienen que quieren estar y aportar. Soy de los que piensa que el jugador experimentado debe estar, pero debe ganarse el puesto. — Juan Guillermo Cuadrado

¿James Rodríguez se ganó el puesto en la selección Colombia?

Tras conocer las palabras de Juan Guillermo Cuadrado, es imposible no pensar en James Rodríguez. Es que, a pesar de que jugó poco más de 90 minutos en los últimos seis meses, Néstor Lorenzo convocó al zurdo y desató una oleada de críticas entre la prensa y los hinchas.

¿Cómo te ganas un lugar en la selección Colombia? Esa es la pregunta que surge al relacionar las palabras de Cuadrado con el caso de James. Se supone que, destacando a nivel de clubes y aprovechando las oportunidades que te dan en ‘la Tricolor’, te ganas el derecho a seguir en la misma. Con James no pasó ninguna de las anteriores: no destacó a nivel de clubes y sus últimas experiencias en la selección no fueron buenas, nada buenas.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo para justificar el llamado de James? Que él ha sido muy importante para la selección y todavía puede darle mucho más. ¿O sea que el zurdo se ganó su puesto en 2022 gracias a lo que hizo varios años atrás? Parece que sí. Eso quiere decir que el presente, por lo menos en el caso de James, no es que importe mucho. Sin duda, las palabras de Cuadrado dejaron mal parados a James y a Lorenzo.

