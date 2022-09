“Jugué 8 años en Nacional, gané más que todos y gané atacando”, Alexis Henríquez

Luego de la salida de Hernán Darío Herrera de la dirección técnica de Atlético Nacional, Pedro Sarmiento asumió como el entrenador interino del actual campeón de Colombia. Tras un mal arranque en la actual temporada, parece que el ‘Verde de la Montaña’ ha comenzado a retomar la senda victoriosa y su posición en la tabla lo demuestra.

Luego de caer en el ‘Clásico Antioqueño’ ante Deportivo Independiente Medellín, el cuadro antioqueño sumó dos victorias consecutivas: como visitante por 0-1 ante Jaguares y como local por 3-0 frente al Deportivo Cali. De esta manera, Nacional llegó a 19 puntos y se encuentra en el grupo de los 8.

Vea acá: “Un boludo total, el peor”, Iván Mejía no quiere ni poquito a comentarista de ESPN

Más allá del repunte que ha tenido el ‘Rey de Copas’ en Colombia, su propuesta futbolística parece no convencer a muchos, pese a que en el aspecto defensivo ha presentado una evidente mejoría. Y para hablar de Nacional, quién más que Alexis Henríquez, una voz autorizada por su exitosa carrera en esta escuadra.

Este lunes, a través del espacio ‘La Tertulia del Blog’, el ‘Capitán Libertador’ habló sobre la actualidad del equipo y manifestó que no le gusta la propuesta futbolística. Además, mostró sus charreteras y dijo que cuado él estuvo, especialmente en la Copa Libertadores 2016, le ganaron “a todos proponiendo”, algo que no se ve ahora.

Del juego, pues no me identifico tanto con la idea. Pues igual, como he escuchado a muchos que el ADN de Nacional, que está el debate de que el fútbol de antes, el de ahora... Yo jugué ocho años en Nacional y a todos les ganamos proponiendo, perdíamos la pelota y éramos a recuperarla lo más rápido posible, y no teníamos tanto misterio, cuando teníamos la pelota en ir a buscar el arco contrario.

Pero creo que todo va relacionado con el tema administrativo, que creo, desde afuera, que no han sido muy claros con la gente y creo que todos estamos confusos con qué es lo que va a pasar con el club a partir de ahora.

— Alexis Henríquez