Hinchas de Nacional volverán al Campín y los de Santa Fe están rojos de la ira

Por la jornada 13 de la Liga BetPlay 2022-II, Independiente Santa Fe recibirá a Atlético Nacional en el Estadio El Campín. Luego del aplazamiento de este juego debido al ‘Día Sin Carro’ que tendrá Bogotá el jueves 22 de septiembre, se anunció que el duelo se disputará el día 29 del mismo mes.

Sumado a esto, se confirmó que la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol dará acceso a la hinchada del ‘Verdolaga’ para el juego ante el ‘Cardenal’. A los seguidores de Nacional se les asignó las localidades de Lateral Norte y Oriental General Norte como tribunas a las que podrán asistir.

Este hecho provocó una serie de reacciones e indignación enter los fanáticos del ‘León’, ya que los ‘verdolagas’ tenía una sanción por los desmanes que se presentaron el 2 de agosto de 2021. Ese día, seguidores de ambas escuadras protagonizaron actos de violencia que dejó como saldo algunos heridos e impactantes imágenes de las agresiones.

De acuerdo a esto, se estima que podrían habilitarse unas 5000 entradas para los hinchas de la escuadra antioqueña (unas 3000 mil en lateral y las 2000 restantes en oriental general). A través de las redes sociales, los santafereños hicieron saber su descontento y recordaron las palabras del presidente del club, Eduardo Méndez, luego de los desmanes del recordado encuentro.

Lo que pasó no puede suceder en un estadio, unos hinchas de Nacional que abordan una tribuna familiar, le pegan a unos niños, hieren a otros. Eso no puede pasar, son unos desadaptados. No deberían entrar a fútbol. Para esta hinchada, mientras que yo sea presidente, voy a consultar con la Junta Directiva, pero nunca puede volver al estadio.

— Eduardo Méndez