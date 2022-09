Henríquez entró al baile de la polémica por el ‘madrazo’ de Dorlan ante el Cali

Atlético Nacional derrotó por 3-0 al Deportivo Cali el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot. Andrés Felipe Andrade, Andrés Román y Dorlan Pabón fueron los encargados de poner a celebrar a más de 32 mil asistentes al máximo escenario deportivo de los antioqueños.

Precisamente, este último jugador fue puesto en el centro de la polémica, ya que tras anotar su tanto fue a celebrar frente a una de las cámaras de la transmisión y gritó una grosería, la cual quedó registrada plenamente en las imágenes de Win Sports. A Carlos Antonio Vélez, comentarista de ese duelo, no le gustó mucho este festejo, puesto que señaló que estos partidos los ven los niños y están expuestos a este tipo de acciones.

Por qué no empezamos una campaña porque estos partidos los ven los niños que tienen a sus ídolos en la cancha. Las familias. Empecemos una campaña para evitar que las celebraciones tengan que ver con mentadas de madre , escupitajos, acciones grotescas y esas cosas feas.

Estas palabras del analista generaron reacciones de todo tipo en las redes sociales y muchos aficionados del ‘Verdolaga’ manifestaron que este tipo de acciones o gestos son normales en este deporte. Además, entre los argumentos más repetidos estuvo el que destacaba que Pabón no insultó a nadie y simplemente fue un tipo de desahogo.

Este lunes, en el espacio La Tertulia del Blog, Macnelly Torres y Alexis Henríquez estuvieron como invitados. El excapitán del ‘Verde de la Montaña’ dio su opinión sobre este tema y dejó claro que, para él, “los futbolistas no están para criar a la sociedad”.

¿O sea que Dorlan no puede hacer eso porque es mal ejemplo?, ¿por los niños? No, es que Dorlan no está para educar a mi hijo, Dorlan está para jugar fútbol y si él quiere decir malas palabras, tirarse a la tribuna, a Los Del Sur, a Norte, ya...

El futbolista no está para criar a la sociedad, el futbolista está para jugar fútbol, para criar a mi hijo, estoy yo. Yo le digo a mi hijo si puede decir malas palabras o no, el futbolista no está para eso.

Es que yo creo que ese es el problema, es que creen que el futbolista está para enseñar a la sociedad, el futbolista está para un espectáculo. Tú ves jugar a jugadores en la NBA y ellos también dicen groserías, en el béisbol ni se diga...

— Alexis Henríquez