Carlos Valdés evidenció la “ignorancia futbolística” del presidente de Nacional

Aunque ha logrado buenos resultados desde que tomó las riendas del equipo, la continuidad del Pedro Sarmiento en el ‘Verdolaga’ no está confirmada. De hecho, desde el club han dejado claro que están buscando un entrenador que lidere el proyecto deportivo en 2023. Ahora, mientras la incertidumbre de los hinchas va en aumento, Carlos Valdés criticó al presidente de Atlético Nacional por sus palabras sobre el próximo entrenador del club. El exjugador plantó su posición y apuntó sin piedad al directivo.

En la noche del 19 de septiembre de 2022, Mauricio Navarro, el presidente de Nacional, fue invitado al programa ‘Equipo F’ del canal ESPN Colombia. El presidente empezó por dejar claro que la continuidad de Pedro Sarmiento no está asegurada, pues el club está buscando DT. Sin embargo, señaló que los resultados determinarán cuando finalizará el proceso de Sarmiento. Es decir que el club está buscando entrenador para reemplazar a Pedro, pero está abierto a mantenerlo en caso de que los resultados se den. Como quien dice: en el camino vamos decidiendo.

Las palabras de Navarro no terminaron ahí, porque también dio las características que, en caso de que el proceso de Pedro Sarmiento termine, debería tener el próximo entrenador de Nacional.

Queremos traer un técnico que tenga un recorrido, una experiencia y que no vaya a coger a Nacional como trampolín para ir a mercados europeos o internacionales.

Si el técnico es extranjero, lo que no está totalmente definido, necesitamos que conozca el medio colombiano y que haya sido campeón en torneos internacionales, como la Copa Libertadores (...)

Las palabras de Mauricio Navarro demostraron que, por ahora, su planeación es nula y Óscar Córdoba se lo dijo. Por supuesto, las palabras de Córdoba no gustaron al dirigente y ellos protagonizaron un tenso cruce. Poco después, Carlos Valdés se uniría a Córdoba en su crítica a Mauricio navarro.

En la tarde del 20 de septiembre de 2022, durante el programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia, Carlos Valdés hizo un crudo comentario sobre dichas palabras de Mauricio Navarro. El exjugador aseguró, sin temor a sonar irrespetuoso, que las declaraciones de Navarro evidenciaron la “ignorancia futbolística” del país.

Las declaraciones de este directivo, a quien no conozco y puedo sonar irrespetuoso, hace parte de la ignorancia futbolística de nuestro país. Así como él son muchos.

Valdés cerró su comentario dejando claro que la fata de planeación en el ‘Verdolaga’ es preocupante, sobre todo por la incertidumbre con la que convive Pedro Sarmiento.

Hasta que no entendamos que tener buenos jugadores y el talento no es suficiente, como país no vamos a ganar mayor cosa.

¿Cómo va a tener un entrenador que no sabe si lo deja o no? Teniendo un reto como la Copa Libertadores el próximo año, pretendiendo que venga otro entrenador en os meses y obligándolo a ganar.

— Carlos Valdés