Andrés Marocco se desahogó porque convirtieron a James en un meme

Desde que Néstor Lorenzo lo convocó para los partidos de ‘la Tricolor’ contra Guatemala y México, muchos hinchas de ‘la Tricolor’ la emprendieron contra el volante del Olympiacos. Como ha jugado muy, muy poco en los últimos meses, no querían verlo en la convocatoria y por eso las críticas y burlas en redes sociales abundaron. Sin embargo, algunas personas han salido a defenderlo, demostrando que todavía confían en él. Esto quedó demostrado al ver que Andrés Marocco salió a defender a James Rodríguez de las burlas entre los hinchas de la selección Colombia. Señalando que es un ídolo, Marocco pidió que dejen de ‘pegarle’ a James.

En la noche del 19 de septiembre de 2022, durante la transmisión de programa ‘Equipo F’ del canal ESPN Colombia, Marocco tomó la palabra para desahogarse por una algo que se está haciendo mal y tiene mucho qué ver con James. Según él, a los hinchas de la selección se les olvidó “todo lo que representa James”. Además, señaló que el zurdo no debió ser convocado por Néstor Lorenzo, a pesar de eso, no considera que los ataques al jugador sean justificados.

Pienso que en Colombia se nos ha olvidado todo lo que representa James. Siempre he dicho que no sabemos proteger a nuestros ídolos.

Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que piensan, es más, yo no hubiera convocado a James para este partido. Me parece que debieron haberle dado tiempo de adaptación.

En eso podemos estar de acuerdo, pero lo que bien al lado, que es pegarle a James, decir que es un irrespeto haberlo convocado y que es el colmo...

¡Es James Rodríguez! ¿Nosotros a qué país le hemos ganado? ¿Qué campeonato mundial hemos ganado? Es que no me acuerdo.

¿Cuándo hemos tenido un jugador mejor que James Rodríguez y que no haya dado lo que nos ha dado James? Estoy de acuerdo en que este no era el momento, pero no le peguemos tanto a James.

— Andrés Marocco