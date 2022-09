“Que le rescindan el contrato”, hinchas de Racing no se aguantan a Edwin Cardona

Declaraciones de Edwin Cardona después de Platense vs. Racing, por Fecha 9 de Liga BetPlay 1-2022 (Tomado del Twitter de Racing)

Este domingo, Racing Club consiguió una importante victoria como visitante frente a Platense por 1-0. Aunque ninguno fue titular, ‘La Academia’ tuvo presencia de jugadores colombianos con el atacante Johan Carbonero, quien ingresó al minuto 84, mientras que Edwin Cardona estuvo los 90 minutos en el banco de suplentes.

Sobre este último, la situación con la afición no es la mejor. Hay que recordar que en algún momento, un grupo de hinchas pegó carteles en las calles de Avellaneda, en los que pedían la marcha del exjugador de Boca Juniors.

Sumado a esto, el rendimiento deportivo del volante no ha sido el mejor, el técnico Fernando Gago habría manifestado que no está de acuerdo con algunos comportamientos extrafutbolísticos del antioqueño. Este fin de semana se dio un capítulo más de esta novela, que parece, no tendrá un buen final.

En las redes sociales, apareció un video en el que se le va a los jugadores de Racing haciendo los movimientos precompetitivos en la previa del juego ante el ‘Calamar’. En las imágenes se puede ver a Cardona junto a Carbonero, haciendo los ejercicios de calentamiento de forma distendida.

Las reacciones de los hinchas de Racing al video de Cardona

Aunque el video solo dura 13 segundos, los seguidores de Racing no dudaron en manifestar su descontento con el futbolista surgido en Atlético Nacional. Entre los comentarios más comunes están los que lo califican como “una vergüenza” y quienes piden que le “rescindan el contrato” porque consideran que no muestra la mejor actitud con el equipo.

Cabe recordar que en Racing pagaron 3,3 millones de dólares por el 50% del pase de Cardona más su salario. Edwin Andrés tiene un contrato con la institución hasta diciembre de 2025.