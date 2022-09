“Jugador limitado”, Liberman no ocultó su decepción por el nivel de Borja en River

Aunque ha metido goles sin ser titular, las críticas contra el delantero cordobés no cesan. Debido al peso e importancia del ‘millonario’ en Argentina, muchos consideran que él debería tener mejores números. Esto quedó demostrado al ver que Martín Liberman dijo que Miguel Ángel Borja es un jugador limitado. Las palabras del reconocido periodista apuntaron a que Borja no ha demostrado en River Plate el nivel que sí mostró en Junior.

Vea también: Zapatazo terrible de Yairo Moreno que responde con golazo a su convocatoria

En la noche del 18 de septiembre de 2022, después de la victoria de River contra San Lorenzo y durante el programa ‘Debate F’ de Star +, Liberman habló sobre el nivel de Borja. Sin dudarlo, aseguró que, por lo que ha demostrado desde su llegada al ‘Millonario’, Miguel Ángel es un jugador limitado. Además, explicó uno de los factores por los que, según él, el cordobés no mete los goles que la hinchada espera.

La exigencia que tiene River no es la de Junior. Además, sabemos que Gallardo es un tipo muy exigente. Yo pensé que Borja era más, pero, como dijo el ‘Chori’, lo voy a esperar. Por lo que vi hasta ahora, incluso, me parece un jugador limitado. Estoy seguro de que esto no es él, porque lo vi jugar mucho más que esto. Lo que pasa es que acá tiene un tiempo menos que allá. Él necesita dos tiempos para todo y acá no está para eso. — Martín Liberman

#DebateF ¿Qué le falta a Borja para rendir en River? Te contamos cómo es la temporada del colombiano desde que llegó al fútbol argentino.#MiraloEnStarPlus 🍿📺 --> https://t.co/uHzmZCGLbH pic.twitter.com/YCEHwgUvv2 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 19, 2022

¿Cuánto tiempo llega Miguel Ángel Borja en River?

El primer partido de Miguel Ángel Borja con River Plate fue el 22 de julio de 2022. A partir de ese día, disputó 13 juegos y solo fue titular en tres. El cordobés suma un total de 522 minutos, en los cuales anotó cuatro goles y dio una asistencia.

Borja, en realidad, no ha cumplido dos meses bajo el mando de Marcelo Gallardo y, aunque ha tenido varias oportunidades para destacar, parece apresurado juzgarlo. Sin embargo, un equipo como River no da espera. Por eso, tal y como expresó Martín Liberman, lo que él ha mostrado en cancha no lo deja bien parado.

>>Más novedades de colombianos en el exterior en ComuTricolor<<