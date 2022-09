Carlos Antonio Vélez regañó a Comesaña por demostrar “inferioridad” ante Millonarios

Debido a que fueron convocados a la selección Colombia, Millonarios no podría contar con Andrés Llinás y Álvaro Montero en el primer partido (28 de septiembre) contra Junior por la final de Copa BetPlay 2022. Como el ‘Embajador’ quiere aplazar el juego para contar con sus jugadores, el DT del ‘Junior’ habló y señaló que el club bogotano debe lidiar con las bajas. En cuestión de días, Carlos Antonio Vélez regañó a Julio Comesaña por sus palabras sobre la final de Copa, pues aseguró que estas demostraron inferioridad frente a Alberto Gamero y sus dirigidos.

Vea también: Comesaña le tiró un ‘vainazo’ a Millonarios por querer aplazar la final de Copa

El 15 de septiembre de 2022, Comesaña ofreció una rueda de prensa en la que le preguntaron por la intención de Millonarios de aplazar la final de Copa. El experimentado DT no fue condescendiente y dijo que ‘Millonario debe mirar cómo se las arregla sin Montero y Llinás.

En la mañana del 18 de septiembre de 2022, durante su tradicional sección ‘Palabras Mayores’ en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, Carlos Antonio Vélez aseguró que la Dimayor debería aplazar el partido de ida de la final de Copa BetPlay 2022. Vélez expuso algunos casos polémicos en los que Dimayor hizo cambios en la programación de algunos enfrentamientos. De esta forma, dejó claro que, si fuera por él, aplazaría el juego para que Millonarios cuente con Álvaro Montero y Andrés Llinás.

Millonarios tiene dos bajas. Lo distinguen llamándole dos jugadores (a la selección Colombia), lo que es resultado del esfuerzo del equipo, y resulta que tiene que pagar ese honor yendo a jugar en inferioridad de condiciones.

La Dimayor acaso no le hizo un favor a Fortaleza, en contra de la naturaleza de la competencia, jugando dos partidos en Bogotá. Acaso no le hizo un favor a Cortuluá cuando, porque América no tenía en donde jugar, lo llevó a realizar el partido en su campo dos veces, afectando el ecosistema del descenso. Cortuluá no fue a jugar contra América en el Pascual Guerrero.

Si se hizo eso, que era abiertamente anormal, por qué no se va a aplazar un partido, lo que es abiertamente normal.

Originalmente, esto estaba 28 (septiembre) y 5 (de octubre). Lo corrieron a 28 y 2 de noviembre, creo. Entonces pasen al 5 el partido que corresponde a este 28. Tiene la fórmula, háganlo. Si no, atentan contra el juego limpio.

— Carlos Antonio Vélez