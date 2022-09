Borja esquivó un botellazo y se desquitó celebrando el triunfo de River

Mientras continúa adaptándose al juego del ‘Millonario’, porque, aunque anotó cuatro goles, todavía no despega, el cordobés protagoniza episodios ajenos al juego. En esta oportunidad, tras la victoria de River Plate contra San Lorenzo, Miguel Ángel Borja esquivó una botella y se burló de quienes la lanzaron. El penoso intento de agresión contra Borja quedó registrado y no tardó en volverse viral.

En la tarde del 18 de septiembre de 2022, River Plate derrotó a San Lorenzo y Borja jugó la parte final del segundo tiempo. Al final del partido, cuando se dirigía a los vestuarios, un hincha de San Lorenzo le lanzó una botella desde las gradas. El colombiano se dio cuenta a tiempo y evitó el botellazo. Tras evitar la agresión, se desquitó levantando las manos para celebrar el triunfo del ‘Millonario’.

Borja esquivo un botellazo que le tiraron y les festejo el triunfo del carp en la cara a los hinchas de san lorenzo hdjdjdkdk BASADO EL COLIBRÍ pic.twitter.com/dSdjnVTZTM — 𝙢𝙖𝙪𝙧𝙤 (@93juanfer) September 18, 2022

¿Cuánto tiempo lleva Miguel Ángel Borja en River?

El primer partido de Miguel Ángel Borja con River Plate fue el 22 de julio de 2022. A partir de ese día, disputó 13 juegos y solo fue titular en tres. El cordobés, hasta ahora, suma 522 minutos, anotó cuatro goles y dio una asistencia.

Borja no ha cumplido dos meses bajo el mando de Marcelo Gallardo y, si bien ha tenido varias oportunidades para destacar, parece apresurado juzgarlo. Sin embargo, un equipo como River no da espera. Por eso, tal y como expresó Martín Liberman, lo que él ha mostrado en cancha no lo deja bien parado.

