Luis Enrique destruyó la meritocracia y ahora entendemos por qué convocan a James

Una de las razones por las que muchos no quieren que el zurdo esté en la selección Colombia es que prácticamente no ha jugado en 2022. Para ser convocado hay que hacer méritos demostrando un buen nivel en cancha, eso es lo que aseguran. Sin embargo, Luis Enrique, el entrenador de España, dijo que la meritocracia no es el único parámetro para definir los jugadores de las selecciones. Ahora, gracias a las palabras del español todos entendemos por qué Néstor Lorenzo convocó a James Rodríguez.

El 16 de septiembre de 2022, Luis Enrique ofreció una rueda de prensa y le preguntaron cómo realiza sus convocatorias. En su respuesta empezó por dejar claro que él prefiere convocar a un jugador conocido y que no juega en su club, a uno que la rompe en su club y él no conoce.

Cada caso lo voy a analizar individualmente, más claro el agua. Habrá alguno que, si no juega nada, igual me lo llevo, estará fresquísimo. Voy a llevar a los considere mejores, ya está. — Luis Henrique

Luis continuó tumbando el mito de que a las selecciones se llega por mérito, es decir, por el nivel mostrado en el club. Sin dudar, aseguró que prefiere a un jugador conocido y rendidor que no la esté pasando bien en su club, a un jugador desconocido para él y que la esté rompiendo en su club.

¿Meritocracia? Me hace mucha gracia, porque por eso vienen dos jugadores nuevos a la última lista antes del Mundial. Claro que miramos lo que hacen en sus clubes. Pero, si tengo que escoger entre lo que hacen con sus clubes o lo que hacen conmigo, y ya sé qué hacen la mayoría de los que han venido conmigo, escojo lo que hacen conmigo. Ahí está el input claro de lo que quiero que hagas, en ataque y en defensa. ¿Lo haces y cumples? Hombre, preferiría que jugarás en tu club. — Luis Henrique

Luis Enrique acaba de dar una rueda de prensa donde responde en nombre de Néstor Lorenzo y prácticamente todos los entrenadores de selecciones del mundo.



Puede estar de acuerdo o no, pero es coherente con la forma de pensar que tienen ellos. pic.twitter.com/uax4wxkrka — Paolo Arenas (@PaoloArenas) September 16, 2022

¿Por qué James Rodríguez está en la selección Colombia?

La inclusión de James Rodríguez en la convocatoria de la selección Colombia para los partidos amistosos contra Guatemala y México fue polémica. Por eso, Néstor Lorenzo tuvo que explicarla. Aunque reconoció que James no la pasa bien a nivel de clubes, ya que solo ha jugado veinte minutos en él último semestre, Lorenzo dejó claro que él tiene talento y compromiso con ‘la Tricolor’.

Por supuesto que sí está en la lista es un jugador que está considerado. James es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano, creo que tiene mucho más por dar. Estuve con él hablando personalmente y lo noté con mucho compromiso, con muchas ganas de estar y de seguir brindándose de lleno a la Selección Colombia. Me convenció y estoy seguro de que en el inicio de un proceso es importante tener ese tipo de jugadores, con ese compromiso y con esas, y con lo que le dio a Colombia. — Néstor Lorenzo

Las palabras de Néstor Lorenzo fueron claras. Sin embargo, Luis Henrique dijo algo que Lorenzo no quiso decir: convoco a los que conozco, como es el caso de James. Cabe señalar que Néstor Lorenzo y James se conocen desde el proceso de José Pékerman en ‘la Tricolor’, cuando el argentino era asistente técnico.

