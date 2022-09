Hasta Eduardo Luis aseguró que James no debió ser convocado a ‘LA TRICOLOR’

🔥 "Quieren vender como que ya tenemos otro James y no lo tenemos. No tiene reemplazo, pero no era el momento de llamarlo. Igual con Falcao, ninguno ha demostrado con la Selección que es más que él" @EduardoLuisFut en @SaqueLargoWin. 🇨🇴⚽ pic.twitter.com/ncWYcB9lF7