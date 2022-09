“No le llega a los tobillos”, compararon a James con ‘El Pibe’ y ‘Pacho’ Vélez saltó

Que Néstor Lorenzo convocara al volante de Olympiacos a la selección Colombia desató una enorme polémica entre los hinchas y la prensa deportiva. Uno de los argumentos más comunes para desestimar el llamado del zurdo es que, en sus últimos años, no actuó de la forma más profesional. Precisamente por eso, ‘Pacho’ Vélez aseguró que no se puede comparar el profesionalismo de ‘El Pibe’ Valderrama con el de James Rodríguez. Con una llamativa comparación, Vélez explicó por qué, según él, ‘El Pibe’ fue mucho más profesional que James.

James Rodríguez solo ha jugado 21 minutos en seis meses. El pasado 7 de septiembre de 2022, James, tras medio año, volvió a las canchas en la derrota de Al Rayyan contra Al Markhiya. A partir de ese día, el zurdo no ha sumado más minutos. Con su llegada al Olympiacos, tendrá que prepararse para entrar en la dinámica del equipo, por lo que podría tardar en debutar y en ser titular.

En la noche del 15 de septiembre de 2022, durante la transmisión de programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia, recordaron que, en su paso por Montpellier de Francia, ‘El Pibe’ Valderrama fue convocado a ‘la Tricolor’ cuando jugaba poco y nada. Para muchos, esta fue una situación parecida a la que actualmente vive James Rodríguez. Sin embargo, ‘Pacho’ Vélez no soportó dicha comparación y exaltó el compromiso profesional de ‘El Mono’ Para esto, recordó sus épocas como reportero de la selección Colombia.

Yo viví esa época y la viví cubriendo a la selección. Viajé con la selección por todo el mundo, era el reportero de la selección. Orgullosamente fui el reportero de la selección muchos años.

A ‘El Pibe’ Valderrama acúselo de todo, de peleón y de todo, pero nunca de que no estuviera en nivel competitivo.

¡James no le da ni a los tobillos al compromiso profesional de ‘El Pibe’ Valderrama! No puedo pronunciar al mismo tiempo el profesionalismo de ‘El Pibe’ con el de James. Me disculparán y que me lluevan tomates.

Yo veía a ‘El Pibe’, cuando estaba en mal nivel, porque estuvo en mal nivel, es un ser humano, cuando estaba peleado y se lesionó... ¡El compromiso que tenía ‘El Mono!

— 'Pacho' Vélez