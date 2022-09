Felipe Pardo le dio unos ‘consejitos’ a James en su ida al fútbol griego

A James Rodríguez se le había aparecido ‘el milagro’ de regresar al fútbol europeo. El Olympiacos ya lo anunció como nuevo jugador, e incluso los aficionados corearon su nombre. Fue una bienvenida inmejorable para el cucuteño, quien deberá reencontrarse con el nivel que lo llevó a la élite del fútbol.

Muchos se emocionaron por el regreso de James a Europa; por su parte, otro sector de la fanaticada le dejó el beneficio de la duda. A pesar de todo, una voz autorizada le deseó los mejores éxitos y hasta pudo hablar con él. Se trata de Felipe Pardo, quien jugó un buen tiempo en el máximo campeón de Grecia.

El actual extremo de Independiente Medellín, con entusiasmo, le admitió a Futbolred que está expectante de lo que pueda hacer Rodríguez en el fútbol griego, ese mismo que lo vio marcar goles importantes hace algunos años.

De acuerdo con Pardo, irá a una liga conocida por su riqueza técnica y donde el Olympiacos es ‘amo y señor’. Aunque el panorama ahora no es ideal para la talla del club, sus refuerzos le apuntarían al salto de calidad.

No sé ahora mismo qué está pasando. Cuando yo estuve no éramos últimos en fases de grupos. Lógicamente la afición debe estar cabizbaja y la gente furiosa por lo que es Olympiacos, un histórico que siempre pelea”.

Pardo admitió que tuvo una charla con el mismo James. Parece que él le preguntó qué tal era Atenas, pero no sospechó que se tratara de un nuevo paso futbolístico allí.

“Solo me preguntó cómo era Atenas. Pensé que era para ir de vacaciones pero no sabía que iba para allá. Le dije que es la mejor ciudad y el mejor país, que disfrutara. No le di más detalles y no me los pidió”.

— Felipe Pardo, exjugador de Olympiacos