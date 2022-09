Dayro Moreno se fue de farra a un concierto y el DT del Bucaramanga lo respaldó

Aunque es uno de los mejores goleadores en la historia del fútbol colombiano, el tolimense también es reconocido por sus polémicas ajenas al juego. Cada vez que lo ven fuera de las canchas, los comentarios en su contra abundan. Justo lo que ocurrió en esta ocasión, ya que el entrenador del Bucaramanga defendió a Dayro Moreno de las críticas por ir a concierto. Armando ‘Piripi’ Osma dejó claro que ‘banca’ a Dayro porque él no hizo nada malo.

El pasado 8 de septiembre de 2022, como parte de la ‘Feria Bonita’ de Bucaramanga, se realizó el ‘Gran Concierto’. El evento, que contó con una asistencia masiva, tuvo como invitados a Christian Nodal, Jessi Uribe, Silvestre Dangond, Marc Anthony y se realizó en el Estadio Alfonso López.

Dayro Moreno fue visto en el concierto y varios asistentes aprovecharon la ocasión para tomarse fotos con el goleador del ‘Leopardo’. Como se esperaba, hubo quien criticó la presencia de Dayro en el evento, pues consideran que es un acto de indisciplina.

El goleador de Atlético Bucaramanga, Dayro Moreno, no fue ajeno a la celebración del 'Súper Concierto' en el inicio de la Feria de @Bucaramanga que se cumplió en el @EstAlfonsoLopez pic.twitter.com/UhMvrgrM5p

El 15 de septiembre de 2022, Armando ‘Piripi’ Osma dio una rueda de prensa y le preguntaron por la presencia de Dayro Moreno en el ‘Mega Concierto’. Sin dudarlo, el DT del Bucaramanga respaldó a Dayro y aterrizó a quienes lo criticaron.

Cada uno puede ir a un concierto y mirar cómo se comporta. Un concierto no se le niega a nadie. somos futbolistas y también ciudadanos.

El que se comporte mal y tenga una situación, tendrá su investigación. Como también fui invitado, pero no quise ir...

Imagino que a varios jugadores los invitaron y pudieron haber estado. Pero siempre guardo el respeto porque él jugador priorice el cuidado personal y lo que llamamos el entrenamiento invisible.

En el fútbol todo depende, depende de qué tan mala fue la noche que tuvo. Ustedes lo pueden entender. Yo he ido a fiestas hasta las dos de la mañana, me voy y me levanto a las seis a trabajar.

— 'Piripi' Osma