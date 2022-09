¿Es en serio? Aseguran que James debería estar en ‘LA TRICOLOR’ y ser el capitán

Ahora que está por conocerse una nueva convocatoria de ‘la Tricolor’, muchos especulan con los jugadores que podrían ser convocados. Debido a que prácticamente no ha jugado en 2022, para muchos está claro que el volante zurdo no será tenido en cuenta. Precisamente por eso llamó la atención que el periodista John Hernández aseguró que convocaría a James Rodríguez a la selección Colombia. La afirmación dio de qué hablar y pone en discusión las razones por las que Néstor Lorenzo no debería convocar a James.

En la tarde del 14 de septiembre de 2022, durante la transmisión del programa ‘Saque Lago’ del canal Win Sports, el periodista John Hernández hizo una llamativa afirmación sobre James. Contrario a lo que muchos piensan, Hernández aseguró que convocaría al zurdo para los próximos partidos de Colombia. Pero eso no fue todo, porque, además, le daría la cintilla de capitán.

Lo llamo mañana y le doy la cintilla de capitán, ‘Matador’... Es mi opinión. — John Hernández

¿Por qué James Rodríguez no debería ser convocado a la selección Colombia?

La principal razón por la que James Rodríguez no debería ser convocado a la selección Colombia es que solo ha jugado 21 minutos en seis meses. El pasado 7 de septiembre de 2022, James, tras medio año, volvió a las canchas en la derrota de Al Rayyan contra Al Markhiya. A partir de ese día, el zurdo no ha sumado más minutos. Con su llegada al Olympiacos está por darse, tendrá que prepararse para entrar en la dinámica del equipo, por lo que podría tardar en debutar y en ser titular.

Otra razón por la que James no debería estar en la selección Colombia es porque no es necesario. Los duelos contra Guatemala y México serán los primeros partidos de Néstor Lorenzo en ‘la Tricolor’. Se espera que Lorenzo empiece el recambio generacional necesario en dichos encuentros, por eso podría convocar a jugadores jóvenes que empiecen a competir por representar al país en las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Muchos consideran que, salvo Luis Díaz, ningún jugador tiene su cupo asegurado en la convocatoria. Por ende, solo los de mejor presente deberían ser convocados. Evidentemente, James no está entre los de mejor presente. De hecho, podría ser el que llega en peor momento, porque ni siquiera está jugando.

