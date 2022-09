“Es ahora o nunca”, la advertencia de Vélez para James y la opción de ir a Grecia

Este miércoles, los focos de atención volvieron a ponerse sobre James Rodríguez, luego de que surgieran diferentes informaciones acerca de su posible llegada al Olympiacos de Grecia. Tras su fallida marcha del Al-Rayyan hacia alguna de las ligas top de Europa en el pasado mercado de fichajes, ahora parece que el cucuteño tendrá la oportunidad de regresar al ‘Viejo Continente’ en una de las ligas que tiene abierta su ventana de fichajes.

Por supuesto, ha sido mucha la repercusión y las reacciones que ha generado este hecho. Una de ellas es la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien ha sido un duro crítico del cucuteño y no pierde oportunidad para dar su opinión sobre los diferentes aspectos de su carrera.

En la mañana de este miércoles, en el espacio ‘Palabras Mayores’ del programa Planeta Fútbol de Antena 2, Vélez habló sobre este probable fichaje y lo que podría significar para el exjugador de clubes como el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Everton.

¡Lo salvó la campana! A 24 horas del cierre de pases del fútbol griego, que no es gran cosa, pero es Europa, James Rodríguez parece haber encontrado acomodo, según, muy temprano, lo anunció Fabrizio Romano.

Hay algunos detalles que he encontrado en la prensa griega: préstamo 500.000 euros, un jugador que costó 75 millones y que se fue gratis a jugar a Catar. Después de fracasar en Catar, va a Grecia prestado por 500.000 euros.

El salario bruto que gana don James es 11 millones, el neto, cerca de seis (...) Yo creo que, para ser sincero, no creo que haya estado nunca en el presupuesto de él y su entorno, el jugar en Grecia, esta es una puerta de emergencia, una salida apurada frente a una realidad y es que en las ligas top no tiene mercado. Incluso, en algunas, advenedizas, como es la turca, tampoco.

Es la oportunidad para la refundación, refundación de la marca James Rodríguez, es una oportunidad. Yo creo que no haya muchas, esta es, ahora o nunca, es la oportunidad de blanquear una situación desde el punto de vista deportiva, tristemente frustrada porque desde hace mucho rato no es competitivo, desde hace mucho rato no juega, desde hace rato no hace nada importante, salvo de pronto un golcito.

— Carlos Antonio Vélez