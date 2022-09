Presidente del Cali se ‘echo para atrás’ al decidir el futuro de Mayer Candelo

Este lunes, el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena dio una rueda de prensa en la que habló sobre diferentes temas referentes al cuadro ‘azucarero’, entre ellos la continuidad de Mayer Candelo como director técnico del equipo.

El dirigente, que ha sido noticia por los gestos y las confrontaciones que ha tenido con la afición azucarera, se refirió al actual estratega del cuadro verde de la capital vallecaucana y lo respaldó en su cargo.

Mena sostuvo que “cree” en Mayer, aunque “muchos no”. Eso sí, aclaró que ya había tomado una decisión, la cual se supone que era la destitución del exjugador, pero finalmente la cambió y le dio su respaldo.

Más allá de demostrar su apoyo a Mayer Candelo, Mena confesó que se reunió con el técnico Jaime De la Pava, a quien desde muchos frentes habían señalado como el reemplazo del exfutbolista. Sin embargo, el dirigente manifestó que fue una ligereza de su parte y que al hacer cuentas, buena parte del momento crítico que vive el ‘Azucarero’ se dio con Rafael Dudamel en su banquillo.

Sí, sí me reuní (con De la Pava). Y me puse a pensar muchas cosas y a hacer muchas cuentas. Alguien de ustedes me puede decir cuántos partidos jugó el Deportivo Cali bajo el mando de Rafael Dudamel, en el semestre pasado, no cuando quedamos campeones.

28 partidos, ¿cuántos ganamos?, ¿cuántos ganamos? Ahora vamos a hablar que Mayer Candelo asumió el mismo equipo que tenía el profesor Dudamel, ¿y esperamos milagros?

— Luis Fernando Mena