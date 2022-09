Fue a tres Juegos Olímpicos como mujer y podría llegar a París 2024 como hombre

Después de varios años haciendo parte de la categoría femenina, Luca Kumahara podría jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 como hombre. El llamativo caso, que ya provocó pronunciaciones de las autoridades deportivas de Brasil, le está dando la vuelta al mundo.

Tras varios años haciendo parte de la categoría femenina del tenis de mesa, Caroline Kumahara tomó una decisión trascendental para su vida y decidió reconocerse como hombre. Su decisión dio paso a su nuevo nombre, Luica Kumahara. Tras representar a Brasil en tres ediciones de los Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2021), Kumahara, ahora como hombre, buscará participar en la categoría masculina de París 2024.

Cabe señalar que la Federación de Tenis de Mesa de Brasil ya confirmó que reconoce a Kumahara como un hombre, gesto que muchos aprendieron.

Luca Kumahara dio una entrevista al medio brasileño Globo Esporte, en la cual contó detalles de su cambio de identidad. Él empezó por aclara que no ve su caso como una transición, ya que, aunque todos lo ven así, siempre sintió un hombre.

Para mí la palabra transición está incluso un poco fuera de contexto. En el término tiene sentido, pero para mí, en mi caso, nunca me entendí como una niña, nunca me sentí como una niña. Entonces, desde que era pequeño, desde los primeros recuerdos que tengo, siempre me sentí como un niño.

— Luca Kumahara