Era un golazo de Dayro Moreno y terminó en la atajada más épica de la Liga

Aunque estaba de local y no sufrió expulsiones, como en partidos anteriores, el ‘Azucarero’ empató con el ‘Leopardo’ y alargó su mala racha en la primera división del fútbol colombiano. De hecho, por poco pierde ante la mirada de su hinchada. Esto quedó demostrado al ver que el arquero Miguel Sánchez protagonizó una espectacular atajada ante un remate de Dayro Moreno en Cali vs. Bucaramanga. De no ser por su mano salvadora, el duelo habría terminado en derrota de Mayer Candelo y sus dirigidos. .

Llegando al minuto 80, cuando el marcador estaba 1-1, Dayro aprovechó un error en salida y quedó ‘mano a mano’ con Sánchez, arquero del Cali. El guardameta ‘achicó' bien y por eso Moreno intentó definir por encima de él.

Dayro no definió con fuerza, por lo que el balón lentamente fue acercándose al arco, que estaba vacío. Miguel Sánchez no quitó la mirada de la pelota, regresó y metió un manotazo salvador que mandó el balón al palo más lejano. De esta forma, el joven portero protagonizó una de las mejores atajadas del año en la Liga BetPlay.

