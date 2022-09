Juan Cruz Real fue abucheado: la hinchada de Junior exigió su pronta salida

Algunos dicen que las horas están contadas para Juan Cruz Real, quien no llenó el paladar de la hinchada en lo que va de su gestión. El Junior de Barranquilla no pasó del empate a ceros ante el Pereira, que inquietó su propio arco e incluso pudo ganar en el cierre del partido; sin embargo, Sebastián Viera salvó el pellejo de su técnico.

Pese a que la inversión fue grande y hubo mucha ilusión con el retorno de Carlos Bacca, los resultados y el juego son inferiores a lo esperado. La hinchada expresó su malestar, de nuevo, en contra del cuerpo técnico encabezado por el argentino.

Apenas terminó el primer tiempo, en el que Junior no pudo liquidar a un organizado rival, la afición se despachó en recriminaciones para pedir la salida del técnico. Los ánimos estaban caldeados en el Metropolitano de Barranquilla, que no tuvo tan buena acogida de público para el duelo ante los ‘Matecañas’.

Así lo contó Romario Quintero, periodista deportivo de Barranquilla, quien documentó la situación.

En el cierre del compromiso, apenas el juez central pitó el final, nuevamente la ‘silbatina’ apareció. No solo fue dirigida a Juan Cruz, sino a todo el onceno barranquillero.

Lea también: Atracaron a jugadores del Cali y de Orsomarso mientras comían en un restaurante

El técnico sigue firme al mando del Junior. Salvo que la dirigencia tome una decisión sobre su continuidad, él no piensa en renunciar. A través de la última conferencia de prensa, posterior a ese 0-0 frente al cuadro pereirano, Juan Cruz puntualizó en ese tema.

“Como lo dije hace algunos días, no abandono proyecto, aunque sé que no tengo la última palabra. Cuando más difíciles se vuelven las cosas, más me quedo”.

— Juan Cruz Real, entrenador de Junior