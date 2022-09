“No conecta con la gente y parece un Dios”, DT venezolano le tiró a Pekerman

José Néstor Pekerman llegó con un objetivo claro: meter a Venezuela para el próximo Mundial de Norteamérica en 2026. Tras la culminación de las Eliminatorias previas, que dejaron un sabor muy amargo para el país vecino, el argentino llegó en 2021 para darle esa esperanza a la afición, aunque no había chances para un cupo en el certamen de Catar.

Aunque mucha gente lo ha idolatrado, dado el gran trabajo con la ‘Tricolor’ entre 2012 y 2018, el argentino no es santo de devoción para otro sector de la fanaticada. Una voz autorizada, que sabe bien dirigir a Venezuela, no le tiró muchas flores a ‘don José'.

César Farías, extécnico de Venezuela desde 2008 al 2013 y reciente seleccionador de Bolivia, no simpatizó mucho con el trabajo de Pekerman, puesto que lo tildó de “Dios” y un hombre “que no conecta con la gente”.

“Creo que Pekerman tiene mucha trayectoria, y todo eso está muy bien.

Lo que no veo bien es que no se conecte con la gente, que no viva en el país, que no sea como Dios. Todo el mundo sabe que existe pero nadie lo puede tocar. Lo que no veo bien es que no haya ningún venezolano en el cuerpo técnico”.

— César Farías, entrenador venezolano