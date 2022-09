Lo que te faltaba, Kylian... Mbappé sacó un ‘gol cantado’ de Leo Messi

Aunque sus goles son lo más importante, el delantero francés ha dado mucho de qué hablar por su relación con Neymar y con ‘Leo’. Todo parece indicar que ellos no se llevan muy bien, pues varios episodios, dentro y fuera del campo, han demostrado tensión. Precisamente por eso, llamó la atención que Kylian Mbappé evitó un gol de Lionel Messi en Paris Saint-Germain vs. Brest. La insólita situación no pasó a mayores, pero sí le dio la vuelta al mundo por lo curiosa.

Llegando al minuto 20 del partido, cuando el marcador estaba sin goles, Messi cazó el balón muy cerca del arco rival. Tras bajarla con el pecho, ‘Leo’ remató con la zurda y el balón fue directo al arco. Increíblemente, Mbappé estaba mal acomodado y terminó rechazando lo que era un ‘gol cantado’ del argentino.

¡INCREÍBLE! Messi la paró de pecho y remató vs. Brest, pero el remate fue desviado... ¡POR MBAPPÉ!



PSG le ganó 1-0 a Brest:

Gracias a una gran asistencia de ‘Leo’ Messi y al gol de Neymar, Paris Saint-Germain derrotó 1-0 al Brest en la Fecha 7 de la Ligue 1 2022-23. El ‘crack’ brasileño bajó perfectamente un pase largo de Messi y ‘la mandó a guardar’ con un zurdazo en el 30′.

