David Ospina, titular una vez más y héroe de su equipo en Arabia Saudita

El Al-Nassr recuperó la senda victoriosa tras ganar 2-1, en condición de local, ante el Dhank. Dicho cotejo, válido por la fecha 3 de la Liga Profesional Saudí, dejó muy buenas sensaciones que recaen sobre David Ospina, el golero antioqueño y titularísimo clave en el equipo de Rudi García.

Aprovechando esa buena confianza que le dio su entrenador, sumándole su jerarquía bajo los tres palos, logró encaminar a su equipo a ese triunfo que era obligatorio en el papel, esto para ponerse nuevamente en la pelea liguera y no ceder ventajas desde el inicio.

Lea también: ¿A falta de James? Galatasaray armó un tremendo equipazo sin contar con él

¿Cómo fue el partido de Ospina?

El cuadro rival no tuvo mucho poderío en ofensiva; sin embargo, en lo poco que pudo llegar durante la primera etapa, Ospina reaccionó en los tramos donde debía ser el protagonista del cotejo.

Ejemplo de ellos fue sobre los 24 minutos, apenas cuando el partido iba a ceros. Luego de que el Al-Nassr presionara arriba y llegaran a inquietar los predios rivales, Ospina tuvo que participar en un brillante achique a su contrincante. En dos tiempos, se quedó con la pelota y puso a respirar a su afición.

La apuesta del Dhank radicaba en los contragolpes. Luego de balonazos largos, Ospina tuvo que salir en reiteradas ocasiones a despejar el esférico y hacer un llamado a la calma.

Por fortuna para Ospina, en el frente de ataque iban a retribuirle ese trabajo en los palos. Con gol de Sami Al Naji y tras el pase de Ghislain Konan, se iba a decretar ese primer grito sagrado del cotejo a los 37 minutos. Fue un soberbio tanto.

Ya sobre el segundo tiempo, Ospina tuvo la gran oportunidad de lucirse. Tras un cabezazo letal en cercanías de la portería, el antioqueño paró el balón a quemarropa y evitó la paridad. Fue la mejor atajada del partido, indudablemente.

La atajada le otorgó un segundo aire al equipo, que alargó la diferencia por obra y gracia de Anderson Talisca a los 60 minutos del encuentro.

Como no iba a ser fácil, la visita obtuvo el gol del honor sobre los 82 minutos. Tras un remate cruzado de Bruno Duarte, Ospina no alcanzaba a impedir que el balón ingresara. No pudo lograr su valla vencida en esta oportunidad, pero logró figurar.

A fin de cuentas, el Al-Nassr ganó y escaló hacia la sexta posición del campeonato, con un acumulado de 6 puntos. Por ahora, el puntero es el Al-Shabab Riyadh, con apenas 9 unidades.