Ladrones apuntaron contra el restaurante de Willington Ortiz, pero les fue mal

Willington Ortiz, histórico jugador colombiano, considerado uno de los mejores de todos los tiempos de nuestro país, fue victima de un intento de robo a su restaurante, ‘El rincón del viejo Willy’ ubicado en el norte de Bogotá.

Los hechos fueron denunciados en Noticias Caracol en donde un informe precisó la situación que se vivió en la madrugada de este jueves 8 de septiembre en la capital de la República.

Ladrones atacaron el restaurante de Willington Ortiz

Armados de herramientas y barras metálicas, los delincuentes que arribaron en motocicletas trataron de irrumpir dentro del establecimiento comercial al que lograron afectarle la puerta principal.

Producto del estruendo que se dio pasada la medianoche, los vecinos del sector se percataron de lo sucedido y procedieron a acudir al lugar. Esto espantó a los ladrones que salieron huyendo del lugar y para cuando los habitantes de la zona llegaron, ya se habían ido los delincuentes.

#OjoDeLaNoche | ¿Qué pasó en el restaurante de Willington Ortiz? Atacaron el local del ídolo de la selección Colombia. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/TtiTfsWpHQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 8, 2022

“Yo escuché un sonido y me asomé por la ventana, pero no alcancé a ver a nadie. Bajé por la escalera, mientras bajaba del quinto piso, y ya no había nadie”, manifestó una de las mujeres que acudió al lugar de los hechos.

De acuerdo con las autoridades, encontraron un balde de herramientas con el que pretendían vulnerar la seguridad del local ubicado en el barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba.

Gracias a la pronta reacción de los alarmados vecinos se impidió el robo que dejó a los ladrones sin el botín esperado.