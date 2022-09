Simeone reconoció a medias lo que hizo Óscar Córdoba en el 5-0 y él ya respondió

Este 5 de septiembre de 2022 se cumplieron 29 años de la histórica goleada de ’la Tricolor’ contra ‘la Albiceleste’ en el torneo de clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994. Precisamente por eso, el entrenador del Atlético de Madrid dejó unas declaraciones que dieron de qué hablar. De hecho, Óscar Córdoba le respondió al Diego ‘Cholo’ Simeone sus llamativas palabras sobre el fatídico 5-0 que vivió con la selección Argentina contra Colombia.

Vea también: ‘LA TRICOLOR’ femenina respiró profundo y venció a Costa Rica, con gol de penal

En la conmemoración de los 29 años del icónico 5-0, Simeone dio una entrevista al programa ‘F90′ del canal ESPN Argentina. En esta le preguntaron por dicho partido, el cual es recordado como uno de los más malos en la historia de la selección Argentina. El DT del ‘Atleti’, quien jugó aquel encuentro, empezó por recordar la importancia que tuvo el arquero de ‘la Tricolor’ aquel día.

Aunque nunca nombró a Óscar Córdoba, el arquero de Colombia en ese partido, el ‘Cholo’ hizo énfasis en que el arquero fue determinante para que ‘la Albiceleste’ perdiera.

Posiblemente, fue una de las noches más duras que he tenido como jugador. Fue un partido extraordinario de ellos porque fueron contundentes, rápidos y aprovecharon todas las posibilidades que les dimos.

Nos pusimos en desventaja y el equipo no tuvo la tranquilidad de manejar lo que nos estaba pasando. Cada contragolpe de Colombia era mortal y nos encontramos en el camino de no saber si estábamos adentro o afuera del mundial.

Horas después de las llamativas palabras del Simeone, Óscar Córdoba hablo al respecto en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y sus palabras fueron compartidas por el Gol Caracol. Córdoba señaló que es bueno lo que dijo el argentino, pero también dijo que le hubiera gustado que lo nombrara.

Que bueno que le reconozcan al arquero lo bueno que fue esa noche, lamentablemente no dice quién fue el arquero.

Y así me pasó, porque cuando llegué a jugar a Boca Juniors me dijeron que bien había tapado René Higuita esa noche. Si me hubieran hecho cinco goles a mí la gente hubiera estado completamente clara de quién era el arquero de ese partido tan significativo del fútbol colombiano.

— Óscar Córdoba