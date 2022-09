“No la saben parar”, ‘El Tino’ dejó claro por qué casi no ve fútbol colombiano

Para nadie es un secreto que el FPC tiene muchas cosas por mejorar. Una de las más urgentes es la formación de los futbolistas, ya que muchos llegan al profesionalismo sobreponiéndose a las carencias de infraestructura y organización. Por eso llamó la atención que Faustino ‘El Tino’ Asprilla aseguró que hay jugadores en el fútbol colombiano que no deberían ser profesionales. Las palabras del tulueño, que fueron bastante contundentes, darán de qué hablar, pues varios estarán de acuerdo con él.

En la tarde del 5 de septiembre de 2022, durante la transmisión del programa ‘F 360′ del canal ESPN Colombia, Asprilla discutía sobre la victoria del América contra el Cali en la fecha de clásicos de la Liga BetPlay 2-2022. En medio de un acalorado debate, el ‘estalló' e hizo una dura afirmación sobre los jugadores del fútbol, colombiano.

Hay unos jugadores que yo no sé cómo hacen para jugar fútbol profesional. Estoy hablando del fútbol colombiano. Hay jugadores que yo los veo y digo: Dios mío, cómo hacen para jugar al fútbol. ¡No la saben parar, no saben patear!

Para explicar su posición, ‘El Tino’ puso de ejemplo lo. que hizo Germán Mera en el gol de Alejandro Quintana que significó la victoria del ‘Escarlata’ en el clásico vallecaucano.

El central del Cali tiene al nueve e hizo una cosa importantísima. Cuando van a tirar el centro sale y lo deja en fuera de lugar. Pero, cuando vio que no lo tiraron, fue y lo habilitó. Usted cree que un futbolista profesional... Ya lo tiene en fuera de lugar, déjelo ahí. Eso es lo que le tienen que enseñar a esos muchachos.

No es posible que yo vea errores tras errores en todos los partidos. Después me preguntan que por qué no veo fútbol. ¡Nooo, hacen todo mal!

— 'El Tino' Asprilla