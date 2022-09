Nacional se pifió en su comunicado y se ‘adjudicó’ un título del Tolima

Atlético Nacional anunció oficialmente la salida del profesor Hernán Darío Herrera como técnico del equipo principal y en dicho comunicado cometió una pifia inexplicable en la que ‘adjudicó’ a su palmarés un título que no ganaron.

El cuadro antioqueño le dijo no más al ‘Arriero’ en el cargo de entrenador del equipo principal y el profesor volverá a ser formador de las divisiones menores.

Nacional se equivocó en un comunicado y se adjudicó título que no ganó

En medio del comunicado, en los agradecimientos al saliente profesor Hernán Darío Herrera, apareció una imprecisión imperdonable para el equipo de comunicaciones de un club de la talla de Nacional. Se adjudicaron el título de la Liga colombiana del primer semestre del año 2021 que fue ganado por Deportes Tolima.

“Atlético Nacional agradece profundamente a Hernán Darío Herrera por su trabajo como director técnico de la primera división, tiempo en el cual consiguió el campeonato de la Liga BetPlay I.

El Arriero siempre tendrá el reconocimiento de la institución, pues hace parte de la historia del equipo al haber sido campeón tanto como jugador en 1976 y 1981 y como técnico en la Copa Colombia 2018 y en la liga profesional del primer semestre de 2021″, cita el comunicado oficial.

Inexplicable situación que evidencia que en el cuadro antioqueño están algo confundidos en todas sus esferas y no solo en la parte deportiva.

Muchos no encuentran explicación lógica para anotarse un título que no se ganó. Al parecer fue un error de fecha porque no se reseñó el título del primer semestre de este 2022. De pronto es que no están enterados que el 2021 ya acabó y estamos en 2022.

