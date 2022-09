Alberto Gamero: “Hemos ganado y bastante: prestigio, jerarquía, respeto, fútbol”

Tras ganar el clásico ante Independiente Santa Fe el sábado anterior por un marcador de 2-0, en Millonarios siguen viviendo un gran momento y disfrutan en solitario el liderato de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2022-II con 24 puntos.

Sumado a esto, el cuadro ‘embajador’ se alista para lo que será el duelo este miércoles ante el Deportivo Independiente Medellín por el juego de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay. En el partido de ida disputado en el Atanasio Girardot, la escuadra capitalina consiguió el triunfo por 2-0 y se llevó una gran ventaja, que la tiene con un pie en la final de esta competición.

Vea acá: Nacional ‘despacharía’ al ‘Arriero’ y ya tendría candidatos para reemplazarlo

Ante la cercanía de lo que puede ser la consecución de un título, algo que le ha sido esquivo a Alberto Gamero, el técnico habló sobre este y otros temas en el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio este lunes y dejó varias frases para destacar. Respecto a la parte mental, aspecto que puede haberles jugado en contra a sus jugadores, el estratega samario destacó que es algo que en lo que están trabajando a diario.

La parte mental, la cabeza del jugador, ese es un trabajo que tenemos a diario porque aquí nosotros en el momento no es que vamos a decirle al jugador que no hemos ganado nada, no, no. Partidos hemos ganado y bastantes, hemos ganado prestigio, hemos ganado jerarquía, hemos ganado respeto, hemos ganado muchas cosas.

A veces, cuando se dice que es que no se ha ganado nada, hay muchas cosas que se han ganado: identidad, prestigio, respeto, fútbol, todo eso se ha ganado.

— Alberto Gamero