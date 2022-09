De ESPN al parlamento de Italia de la mano de Silvio Berlusconi

El ‘Calciologo’, así es conocido el periodista ítalo-argentino, quien, durante años, ha comentado el fútbol italiano para la televisión latinoamericana. Como su reconocimiento se debe al amplio conocimiento deportivo, sorprendió mucho al entregar una importante novedad relacionada con la política. Resulta que Vito De Palma confirmó su candidatura al parlamento de Italia y entregó varios detalles a través de sus redes sociales.

En la mañana del 5 de septiembre de 2022, Vito De Palma, el reconocido comentarista deportivo del canal ESPN, utilizó su cuenta de Instagram upara dar una importante novedad sobre su futuro. Con un corto mensaje y un video, el ‘Calciologo’ aseguró que intentará ser diputado de su país natal, Italia.

Seguro me conocen por mi labor de periodista deportivo, sin embargo, hoy me quiero presentar de otra manera.⁣ Hoy quiero compartir con ustedes mi presentación como 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝗗𝗶𝗽𝘂𝘁𝗮𝗱𝗼 en las elecciones políticas italianas de septiembre.

Me gustaría pedirles que me acompañen con su voto, pero no lo quiero hacer comentando fútbol sino con argumentos políticos!⁣

Espero que comprendan el motivo de este vídeo y estén atentos a las próximas publicaciones ya que voy a 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 acerca de las propuestas políticas que queremos llevar a cabo.

— Vito De Palma