Periodistas se quejan porque aguantaron un “calor infame” en el estadio del Unión

Está claro que uno de los grandes problemas del fútbol colombiano pasa por la poca infraestructura que tiene. Varios escenarios deportivos del país no está a la altura, por lo que el juego y otros aspectos del ambiente futbolístico terminan afectándose. Esto quedó demostrado al ver que las cabinas del Estadio Sierra Nevada no tiene ventilación. Por eso, a los periodistas les tocó cubrir el partido Unión Magdalena vs. Junior en esqueleto.

En la tarde del 4 de septiembre de 2022, mientras el clásico costeño se llevaba a cabo, la ‘Emisora Atlántico’ utilizó su cuenta de Instagram para referirse al pobre estado del Estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Según la publicación, que estuvo acompañada de una foto, las cabinas periodistas no tenían ventilación, la cancha estaba en mal estado y todo mientras aguantaban un “calor infame”.

Así les toca a los medios de comunicación que cubren el fútbol en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Un calor infame, cabinas sin ventilación, una cancha en mal estado, los accesos no son los adecuados, en fin.

